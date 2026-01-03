Gazze’de İsrail bombaları yangınlar ve soğuklar can alıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı. Bölgede çok sayıda can kaybının olduğu bildirildi. Ed-Derec Mahallesi'nde yer alan Yermuk sığınma merkezinde çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Yine Gazze'de iki çocuğun da soğuktan öldüğü açıklandı. Filistin Meteoroloji Dairesi, insanlara soğuk ve istikrarsız hava koşullarının etkili olacağı ve bazı bölgelerde sel riski bulunduğu konusunda uyarıda bulundu.

