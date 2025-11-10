Gazze'de gerçekleştirilen sözde ateşkes birinci ayını geride bıraktı: Yardımların girişine hala izin yok!

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yılı aşkın devam eden soykırımının ardından, Trump'ın sunduğu planın Hamas ve Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilmesiyle ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Hamas, ateşkes kapsamında 13 Ekim'de elindeki 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Böylece Gazze'deki tüm sağ esirler serbest bırakılmış oldu. İsrail de anlaşma kapsamında hapishanelerdeki 2 bine yakın Filistinli esiri serbest bıraktı.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması (AA)

Hamas ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden, 24'ünün cenazesini teslim etti. Geri kalan 3'ü İsrailli, biri de Taylandlı, 4 esirin cenazelerinin bulunması için çalışmalar sürüyor. İsrail de buna karşılık 330 Filistinlinin naaşını Gazze'ye gönderdi.

Hamaslı direnişçiler tutsakları serbest bırakıyor (AA)

İSRAİL, ATEŞKESİ SÜREKLİ İHLAL ETTİ

Bölge devletlerinin ve ABD'nin İsrail yönetimini ve Hamaslı yetkilileri kırılgan ateşe ikna etmelerinin ardından, İsrail bir aylık süre içinde Gazze'de

ilk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım girişlerini de askıya alınmasını istedi. Ancak bu kararlardan kısa süre sonra İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları sonlandırarak ateşkesin tekrar yürürlüğe girdiğini duyurdu, yardım girişleri kısıtlı olsa da devam etti.



Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı ve 1 askerin öldüğü haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi. Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli ölürken, ateşkesin bozulacağı endişesi hakim oldu.

İsrail askerleri (AA)

ABD BASKISI



İsrail basını, ABD'nin devreye girmesiyle İsrail bir kez daha ateşkese dönmek zorunda kaldı. Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.



İsrail saldırılarında ateşkesten bu yana Gazze'de 241 Filistinli öldü



Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.



Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana en az 194 kez ateşkesi ihlal etti.

Trump ve Netanyahu (AA)

YARDIM GİRİŞLERİ VARILAN ANLAŞMADA BELİRLENEN ORANIN 3'TE BİRİNDEN AZ



Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor.



Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Netanyahu hükümetinin buna uymadığını gösteriyor.



Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3'te birinden daha azına müsaade etti.



Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim - 6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 tır olması gerekiyordu.



Açıklamada ayrıca, İsrail'in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350'den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği belirtildi.

Yardım tırları (AA)