Gazze'de barış ilanı! Trump duyurdu Türkiye kurucu rol üstlendi

GazzeBarış Kurulu girişimine katılan ülkeler, dün İsviçre'de anlaşma metnini onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen törende Gazze Barış Kurulu'nun resmen hayata geçtiğini duyurdu. Trump, "Gazze'deki savaşı durduruyoruz" dedi. Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu sürecinde en dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıktı. Türkiye'yi temsilen Başkan Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmayı imzalarken, Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta iki yönlü açılacağı açıklandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Trump, "Burada herkes olağanüstübir iş çıkardı. Gazze'dekisavaşı durduruyoruz.Orada çok büyük bir yangınvardı"ifadelerini kullandı. OrtaDoğu barış sürecine 59 ülkenindahil olduğunu belirten Trump,sürecin yalnızca Gazze ile sınırlıkalmayacağını söyledi. Dünyanın"imkansız" ve "ulaşılamaz"olarak nitelendirdiği bir görevinardından konuşma yapmaktangurur duyduğunu ifade edenTrump'ın Orta Doğu Özel TemsilcisiSteve Witkoff, "Gazze'debarış anlaşmasına varmayıbaşardık"dedi. Witkoff, Türkiye'yeteşekkür etti.

PUTİN'DEN 1MİLYAR DOLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Filistin ile ilişkilerin derin kökleri olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz, bölgedeki zorluklara rağmen gelişiyor. İkili ticaret hacmi küçük ancak bunun artma yönelimi var. İkili ticaret hacmi üç kat arttı."değerlendirmesinde bulundu. Abbas da Putin'e teşekkür etti. Bu arad Putin, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kuruluna göndermeyi planladıklarını söyledi.