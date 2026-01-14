Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı! ABD Temsilcisi Witkoff'tan

Son dakika: Trump'ın temsilcisi Witkoff çatışmanın sonlanmasına yönelik 21 maddelik planın 2. aşamasının başladığını duyurdu.

İKİNCİ AŞAMA NEYİ KAPSIYOR?

İkinci aşama: Gazze'nin geleceği ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıdır. Bu bölüm, planın en zor kısmı olarak görülüyor ve Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze için Hamas dışı yeni bir yönetim yapısının kurulmasını içeriyor.

Ayrıntılar geliyor...