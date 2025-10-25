Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem soykırımın suç ortakları

İsrail'in Gazze 'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim " Gazze Mahkemesi "nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde çeşitli oturumlarda "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" masaya yatırılacak.

İlk oturumda ABD'li komedyen ve oyuncu Katie Halper "Medyanın Suç Ortaklığı", yazar ve akademisyen Maura Finkelstein "Üniversite Suç Ortaklığı", siyasi aktivist Lily Greenberg "Devletlerin Suç Ortaklığı", akademisyen Shad Hammouri "Şirketlerin ve Silah Endüstrisinin Suç Ortaklığı", Ibtihal Aboussad "Bulut ve Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Bombaları ve Mermileri", Hamid Dabashi "Batı Medeniyeti ve Suç Ortaklığı" başlıklı sunumlarını yaparken gazeteci Owen Jones da konuşacak.

Oturumların ana başlıkları "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" olarak belirlendi.

Gazze Mahkemesi, AA

"Uluslararası Sistemin Yanıtı" başlıklı oturumda akademisyen Ardi Imseis "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Yönelik Saldırı", antropolog Darrly Li "Soykırım Politikası", insan hakları avukatı Craig Mokhiber "BM Sistemi Eleştirisi", akademisyen Triestino Mariniello "Uluslararası Ceza Mahkemesi Saldırı Altında: Filistin'deki Soykırım Sırasında Adalet ve Hesap Verebilirlik Mücadelesi", akademisyen Mary Kaldor "Mevcut Deneysel Dönemde Gazze'nin Rolü", Aslı Bali ve yazar Vasuki Nesiah "Alternatif Bir Hukuk Paradigması Olarak Gazze Mahkemesi" başlıklarını çevrim içi sunacak.

"Direniş ve Dayanışma" başlığı altında ise gazeteci Ramzy Baraud "Gazze'nin Tarihsel ve Siyasi Bağlamda Direnişi", Wadie Said "Kendini Savunma, Direniş ve Tersine Gerçeklik", aktivist Yasemin Acar "Küresel Sumud Filosu", yazar Jake Romm "Hind Rajab Vakfı" ve Filistinli aktivist Jamal Juma "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (BDS)" sunumlarını yapacak.

Charlotte Qvale "Oslo Dayanışması", David Swanson "Savaşın Ötesinde Dünya", Metin Doğan "Anadolu Sivil Toplum Platformu", Hüseyin Dişli ve Hasan Basri Bülbül "Yeryüzü Avukatları Derneği" konularında konuşacak.

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı devam ederken belgesel gösterimi, söyleşi, kitap imza etkinlikleri ve çeşitli sergiler de etkinlik alanında düzenlenecek.

"Yıkım Ortasında Şifa", "Sumud ve Özgürlük Filosu-Aktivistlerin Sesleri" başlıklı oturumlar yapılacak, etkinliklerde "Oyun Bitti İsrail! Futbol, Siyaset ve Boykotun Gücü" başlıklı söyleşi de gerçekleştirilecek.

"Gazze Mahkemesi" üyelerinin genel yansımaları aktaracağı 26 Ekim'deki oturumda, Saraybosna ve İstanbul'daki toplantılar gözden geçirilerek, ileriye dönük değerlendirmeler yapılacak. Bunun ardından "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararı duyurulacak.