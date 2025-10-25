PODCAST CANLI YAYIN

Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem soykırımın suç ortakları

Gazze Mahkemesi, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını araştırıyor. İstanbul'da düzenlenen Nihai Oturum’da suç ortaklıkları, uluslararası sistem ve direniş masaya yatırılacak, mahkemenin kararı açıklanacak. Gazze Mahkemesi'nin üçüncü gününde gündem soykırımın suç ortakları.

Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem soykırımın suç ortakları

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde çeşitli oturumlarda "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" masaya yatırılacak.

GÜNDEM SOYKIRIMIN SUÇ ORTAKLARI

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen programın üçüncü gününde soykırımın suç ortaklarına odaklanılması bekleniyor.

Oturumların ana başlıkları "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" olarak belirlendi.

İlk oturumda ABD'li komedyen ve oyuncu Katie Halper "Medyanın Suç Ortaklığı", yazar ve akademisyen Maura Finkelstein "Üniversite Suç Ortaklığı", siyasi aktivist Lily Greenberg "Devletlerin Suç Ortaklığı", akademisyen Shad Hammouri "Şirketlerin ve Silah Endüstrisinin Suç Ortaklığı", Ibtihal Aboussad "Bulut ve Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Bombaları ve Mermileri", Hamid Dabashi "Batı Medeniyeti ve Suç Ortaklığı" başlıklı sunumlarını yaparken gazeteci Owen Jones da konuşacak.

"Uluslararası Sistemin Yanıtı" başlıklı oturumda akademisyen Ardi Imseis "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Yönelik Saldırı", antropolog Darrly Li "Soykırım Politikası", insan hakları avukatı Craig Mokhiber "BM Sistemi Eleştirisi", akademisyen Triestino Mariniello "Uluslararası Ceza Mahkemesi Saldırı Altında: Filistin'deki Soykırım Sırasında Adalet ve Hesap Verebilirlik Mücadelesi", akademisyen Mary Kaldor "Mevcut Deneysel Dönemde Gazze'nin Rolü", Aslı Bali ve yazar Vasuki Nesiah "Alternatif Bir Hukuk Paradigması Olarak Gazze Mahkemesi" başlıklarını çevrim içi sunacak.

"Direniş ve Dayanışma" başlığı altında ise gazeteci Ramzy Baraud "Gazze'nin Tarihsel ve Siyasi Bağlamda Direnişi", Wadie Said "Kendini Savunma, Direniş ve Tersine Gerçeklik", aktivist Yasemin Acar "Küresel Sumud Filosu", yazar Jake Romm "Hind Rajab Vakfı" ve Filistinli aktivist Jamal Juma "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (BDS)" sunumlarını yapacak.

Charlotte Qvale "Oslo Dayanışması", David Swanson "Savaşın Ötesinde Dünya", Metin Doğan "Anadolu Sivil Toplum Platformu", Hüseyin Dişli ve Hasan Basri Bülbül "Yeryüzü Avukatları Derneği" konularında konuşacak.

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı devam ederken belgesel gösterimi, söyleşi, kitap imza etkinlikleri ve çeşitli sergiler de etkinlik alanında düzenlenecek.

"Yıkım Ortasında Şifa", "Sumud ve Özgürlük Filosu-Aktivistlerin Sesleri" başlıklı oturumlar yapılacak, etkinliklerde "Oyun Bitti İsrail! Futbol, Siyaset ve Boykotun Gücü" başlıklı söyleşi de gerçekleştirilecek.

"Gazze Mahkemesi" üyelerinin genel yansımaları aktaracağı 26 Ekim'deki oturumda, Saraybosna ve İstanbul'daki toplantılar gözden geçirilerek, ileriye dönük değerlendirmeler yapılacak. Bunun ardından "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararı duyurulacak.

GAZZE MAHKEMESİ

Gazze Mahkemesi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk uluslararası toplantısını gerçekleştirdi.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk'ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde eski BM özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green de bulunuyor.

Önemli bileşenlerden biri olan "mahkeme üyeleri" arasında dünyanın farklı bölgelerinden birçok tanınmış isim yer alıyor.

Bunlar arasında Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain bulunuyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da, ikinci ayağı ise Mayıs 2025'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

