Gazze Mahkemesi ABD'yi işaret etti! "Batılı hükümetler İsrail'in soykırımında suç ortağı"

Gazze Mahkemesi, Açlık, tıbbi hizmetlerin engellenmesi ve zorla yerinden etmenin toplu cezalandırma ve soykırım aracı olarak kullanıldığı vurgulandı. Mahkeme, ABD ve diğer Batılı hükümetlerin de bu süreçte suç ortağı olduğunu kaydetti.

Nihai kararı istişare etmek üzere toplanan Gazze Mahkemesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-İsrail, kökleri Siyonizm'in üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor.
-Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır.
-Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir.
