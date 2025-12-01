Gazze kasabı Netanyahu affını istedi
GAZZE katliamının mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, devam eden yolsuzluk davaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Herzog’dan resmi olarak af talebinde bulundu. İsrail muhalefetinin lideri Yair Lapid, Herzog’u af talebini mevcut haliyle reddetmeye çağırdı.
