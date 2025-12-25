Gazze için mağazalarını kapatan Lush geri adım atmıyor! "Gazze'nin yanındayız"

İsrail devletinin Gazze'ye yönelik organize katliamlarına tepki göstermek amacıyla kurumsal eyleme geçen İngiliz kozmetik devi Lush, baskı ve tehditlere rağmen duruşunu bozmuyor. BBC'nin Big Boss Interview podcast'inde konuşan Mark Constantine OBE, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla bu yıl Lush mağazalarının kapatılmasına öncülük etmeye davam edeceklerini duyurdu.

Britanya Kraliyet Nişanı sahibi de olan Constantine, "Nazik, anlayışlı ve şefkatli" olmaya inandığını ve "başkalarına karşı kaba davranan" kişilerin "onunla pek iyi geçinemeyeceğini" söyledi. Gazze konusundaki duruşunun işlerini etkileyip etkilemeyeceği, örneğin birinin Gazze'ye yönelik duruşu nedeniyle Lush'tan alışveriş yapmamaya karar vermesi durumunda ne düşüneceği sorulduğunda ise şöyle cevapladı: Kesinlikle, [müşterinin] yapması gereken şey bu. Mağazama gelmemeli. Çünkü bana verdiği kârları alıp aynısından daha fazla yapacağım. Bu yüzden beni kesinlikle desteklememeli."



50'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, kapalı mağazalarının vitrinlerine "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun, dayanışma için kapalıyız" yazılı mesajlar astığını belirtmişti.

Kozmetik zinciri eylülde, Gazze'de açlık çeken halkla dayanışma içinde olmak için Birleşik Krallık'taki tüm mağazalarını ve internet sitesini bir günlüğüne kapatmıştı.