Gazze için dijital hafıza açıldı! Katil İsrail’in saldırıları gün gün kayıt altına alındı

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve savaş suçlarının kayıt altına alındığı "Gazze- Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu" erişime açıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen ve resmi kaynaklara dayandırılarak hazırlanan "Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu"nda gün gün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aktarılıyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen dijital platform, Gazze'deki soykırımın kanıt niteliği taşıyan belgelerle kamuoyuna aktarılması prensibi üzerine kuruldu. Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirile saldırıların gün gün aktarıldığı platformda, saldırılara ilişkin fotoğraf ve video arşivi de yer alıyor. Platformda, "Unutmayacağız. Unutturmayacağız" mesajı veriliyor.



THUNBERG'E GAZZE GÖZALTISI

İngiltere'de Filistin eylemine destek veren dünyaca ünlü İsveçli Greta Thunberg, gözaltına alındı. Genç aktivist, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.