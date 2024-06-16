Galler Prensesi Kate Middleton’dan haber geldi

Galler Prensesi Kate Middleton, Mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Ardından bir daha ortaya çıkmadı. Dün sessizliğini bozan Prenses, Kral 3. Charles'ın doğum günü geçit töreninde yerini aldı. Trooping the Colour etkinliğinde halkın karşısına çıktı. Oldukça zayıfladığı görünen prensesin, hala tam iyileşemediği anlaşıldı. Kameralara karşı zoraki gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.



Son durumu ile ilgili açıklama yapan Prenses Kate, "Hastalığım ile ilgili iyi bir ilerleme kaydediyorum. Ancak kemoterapi gören herkesin bildiği gibi, iyi günler ve kötü günler oluyor" dedi.

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