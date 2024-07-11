G7 Dışişleri Bakanları’ndan terör devleti İsrail’in skandal Batı Şeria kararına kınama

"İSRAİL'İ GERİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ" G7 Dışişleri bakanlar ının, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve sürdürülebilir barışa bağlılıklarını teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı çıktığımızı sürekli olarak ifade ettik ve daha önceki durumlarda olduğu gibi, İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ekonomik istikrarı sürdürmenin bölgesel güvenlik için kritik olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda, en son yapılan kısmi gümrük vergi gelir transferlerini not ediyoruz. Ancak İsrail'i Paris Protokolleri'ne uygun olarak tutulmuş tüm vergi gelirlerini serbest bırakmaya, Batı Şeria'daki ekonomik durumu kötüleştiren tedbirleri kaldırmaya veya hafifletmeye ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki bankacılık hizmetlerinin uygun kontrollerle devam etmesini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Filistin topraklarını gasbederek, burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" öne sürerek, Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.