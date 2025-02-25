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Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ABD tarafının anlaşmada zorlayıcı maddeleri kaldırdığını, anlaşmanın cuma günü imzalanabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini ifade etmişti.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 22:46 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 23:14
Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!

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    Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Ukrayna, dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip (AA)Ukrayna, dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip (AA)

    CUMA GÜNÜ İMZALANMASI BEKLENİYOR

    Ukrayna dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip

    Yapılan açıklamada ABD tarafının anlaşmada zorlayıcı maddeleri kaldırdığını, anlaşmanın cuma günü imzalanabileceğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)

    UKRAYNA'DA HANGİ MADENLER VAR?

    Dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip olan Ukrayna lityum, titanyum, uranyum, grafit, galyum, nikel ve berilyum gibi kritik madenler de dahil olmak üzere önemli cevherleri topraklarında bulunduruyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump (AA)

    ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini ifade etmişti.

    BEYAZ SARAY ANLAŞMANIN İMZALANMASINI BEKLİYOR

    Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (AFP)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (AFP)

    Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (EPA)Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (EPA)

    Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

    Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

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