Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
CUMA GÜNÜ İMZALANMASI BEKLENİYOR
Yapılan açıklamada ABD tarafının anlaşmada zorlayıcı maddeleri kaldırdığını, anlaşmanın cuma günü imzalanabileceğini belirtti.
UKRAYNA'DA HANGİ MADENLER VAR?
Dünyadaki maden rezervlerinin yüzde 5'ine sahip olan Ukrayna lityum, titanyum, uranyum, grafit, galyum, nikel ve berilyum gibi kritik madenler de dahil olmak üzere önemli cevherleri topraklarında bulunduruyor.
ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini ifade etmişti.
BEYAZ SARAY ANLAŞMANIN İMZALANMASINI BEKLİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.
Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.