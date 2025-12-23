Fransa'dan soygunların ardı arkası kesilmiyor! Önce Louvre sonra Elysee Sarayı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan hırsızlık olayının yankıları dinmeden bu kez Fransa'nın kalbi sayılan Elysee Sarayı'nda yeni bir skandal patlak verdi. Devlet protokolünde kullanılan, ulusal miras niteliğindeki Sevres porselenlerinin ve gümüş eşyaların sarayda çalışan bir gümüşçü tarafından 2 yıl boyunca sistematik biçimde çalındığı ortaya çıktı. Evinde yaklaşık 100 parça eşya bulunan gümüşçü ve iki kişi tutuklandı. Hırsızların çaldıkları eşyaları internette açık artırmayla sattığı öne sürüldü. Eşyaların değerinin ise yaklaşık 40 bin avro (yaklaşık 2 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

19 Ekim'deki Louvre Müzesi soygununda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nden 'paha biçilemez' değerde 9 eser çalınmıştı.