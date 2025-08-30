PODCAST CANLI YAYIN

Fransa’dan ABD’ye Filistin tepkisi: BM Genel Kurulu erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz

ABD’nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, BM Genel Kurulunun erişim kısıtlamasına tabi tutulamayacağını vurguladı. Gazze için insani yardım çağrısı yapan Barrot Ukrayna ve İran konusunda da sert mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa’dan ABD’ye Filistin tepkisi: BM Genel Kurulu erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin eylülde New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, EPAFransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, EPA

ABD'NİN FİLİSTİNLİ YETKİLİLERİN VİZELERİNİ İPTAL ETMESİNE TEPKİ

Barrot, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. BM Genel Kuruluna katılmak üzere ülkeye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

BM Merkezinin tarafsız ve barışın sığınağı olduğunu belirten Barrot, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, herhangi bir erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz." dedi.

Gazze'deki trajedinin devam ettiğine dikkati çeken Barrot, Avrupalıların, derhal ateşkesin sağlanmasına ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik beklentilerini bir kez daha dile getireceklerini vurguladı.

Gazze, AAGazze, AA

TEL AVİV'E GAZZE ÇAĞRISI

Barrot, Tel Aviv makamlarından, Gazze'deki katlanılmaz kıtlığa son vermek adına insani yardım için giriş kapılarını açmalarını ve Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek E1 planından vazgeçmelerini istedi.

GAZZE VE UKRAYNA İÇİN MÜZAKERE

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında güvenlik garantilerine yer veren barış müzakerelerinin başlamasını istediklerini ifade ederek, ABD ve Gönüllüler Koalisyonunun parçası olan ülkelerin genelkurmay başkanlarının bu hafta ilk kez kalıcı barışı sağlayabilecek güvenlik garantilerini oluşturduklarını kaydetti.

Bu güvenlik garantilerinin çatışmalar sona erdiğinde anlam kazanacağını vurgulayan Barrot, Rusya'nın bu hafta Ukrayna'ya düzenlediği "kanlı saldırısının", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmeye niyetli olmadığını gösterdiğini savundu.

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği sürenin sona ermesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmeyi sürdürmesi halinde yaptırımlarla buna zorlanması gerektiğini dile getiren Barrot, "Avrupa'nın yaptırımları, elbette bu sabah Kopenhag'daki görüşmelerimizin merkezinde olacak. Teklifler sunacağım." şeklinde konuştu.

İRAN DİPLOMASİSİ

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin bu hafta İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararını aldığını hatırlatan Barrot, "Bunlar, nükleer programın kontrol edilmesi karşılığında 10 yıl önce kaldırılan Birleşmiş Milletler'in silahlar, bankalar ve hatta nükleer malzemeler üzerindeki uluslararası ambargolarıydı." ifadesini kullandı.

Barrot, 30 günlük sürenin ardından bu yaptırımların yeniden İran'a uygulanacağını kaydederek, Tahran hükümetinin E3 ülkelerinin istediği adımı atması halinde yaptırımları erteleyebileceklerini ve diplomasi kapısının açık olduğunu vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!