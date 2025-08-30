Fransa’dan ABD’ye Filistin tepkisi: BM Genel Kurulu erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz

Gazze'deki trajedinin devam ettiğine dikkati çeken Barrot, Avrupalıların, derhal ateşkesin sağlanmasına ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik beklentilerini bir kez daha dile getireceklerini vurguladı.

BM Merkezinin tarafsız ve barışın sığınağı olduğunu belirten Barrot, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, herhangi bir erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz." dedi.

Barrot, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD 'nin eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. BM Genel Kuruluna katılmak üzere ülkeye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Gazze, AA

TEL AVİV'E GAZZE ÇAĞRISI

Barrot, Tel Aviv makamlarından, Gazze'deki katlanılmaz kıtlığa son vermek adına insani yardım için giriş kapılarını açmalarını ve Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek E1 planından vazgeçmelerini istedi.

GAZZE VE UKRAYNA İÇİN MÜZAKERE

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında güvenlik garantilerine yer veren barış müzakerelerinin başlamasını istediklerini ifade ederek, ABD ve Gönüllüler Koalisyonunun parçası olan ülkelerin genelkurmay başkanlarının bu hafta ilk kez kalıcı barışı sağlayabilecek güvenlik garantilerini oluşturduklarını kaydetti.

Bu güvenlik garantilerinin çatışmalar sona erdiğinde anlam kazanacağını vurgulayan Barrot, Rusya'nın bu hafta Ukrayna'ya düzenlediği "kanlı saldırısının", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmeye niyetli olmadığını gösterdiğini savundu.

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği sürenin sona ermesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmeyi sürdürmesi halinde yaptırımlarla buna zorlanması gerektiğini dile getiren Barrot, "Avrupa'nın yaptırımları, elbette bu sabah Kopenhag'daki görüşmelerimizin merkezinde olacak. Teklifler sunacağım." şeklinde konuştu.

İRAN DİPLOMASİSİ

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin bu hafta İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararını aldığını hatırlatan Barrot, "Bunlar, nükleer programın kontrol edilmesi karşılığında 10 yıl önce kaldırılan Birleşmiş Milletler'in silahlar, bankalar ve hatta nükleer malzemeler üzerindeki uluslararası ambargolarıydı." ifadesini kullandı.

Barrot, 30 günlük sürenin ardından bu yaptırımların yeniden İran'a uygulanacağını kaydederek, Tahran hükümetinin E3 ülkelerinin istediği adımı atması halinde yaptırımları erteleyebileceklerini ve diplomasi kapısının açık olduğunu vurguladı.