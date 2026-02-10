Fransa'da nefret söylemi: Başörtülü vekil hedef gösterildi

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rehon Belediyesinde meclis üyesi olup martta yapılacak seçimler için yeniden adaylığını koyan Aurore Katramiz, başörtüsü nedeniyle sosyal medyada kendisine yönelik nefret söylemlerine karşı yargı yoluna gitti.

Aurore Katramiz, Fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur MECLİS ÜYESİ ŞİKAYETTE BULUNDU Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2020'den bu yana Rehon Belediyesinde meclis üyesi olan Aurore Katramiz, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret ve nefret söylemlerine ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Rehon'da yaklaşık 6 yıldır meclis üyeliği görevini yürüten 39 yaşındaki başörtülü siyasetçi Katramiz, Fransız basınına verdiği röportajda, "(Göreve geldiği 2020 yılında) O zaman da eleştirilmiştim ama bu boyutta, bu kadar şiddetli değil."diye konuştu.