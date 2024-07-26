SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Fransa'da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı: 800 bin kişi etkilendi

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala kaos yaşanıyor. Açılış öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Montparnasse ve Bordeaux garlarında tren seferleri kısmen başladı. Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair yaptığı açıklamada 800 bin yolcunun saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:13 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 18:51
Fransa’da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı: 800 bin kişi etkilendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.

Fransa'da kaos!

Açıklamada, Fransa'nın Atlantik kıyısı, kuzeyi ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA TREN FARKLI HATLARA YÖNLENDİRİLDİ YA DA SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

800 BİN YOLCU ETKİLENDİ
SNCF'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan yeni açıklamada da trenlerin devre dışı kalmasına neden olan saldırı ve eylemler "kundaklama" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, 800 bin yolcunun saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

KANITLAR KASITLI YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR
Fransa'da Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de SNCF'de meydana gelen kesinti ve aksaklıklara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor." diye konuştu.

Vergriete, X hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak yoğun şekilde çalışan SNCF ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Fransa Başbakanı Gabriel AttalFransa Başbakanı Gabriel Attal

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı açıklamada,"SNCF tesislerine planlı ve koordineli şekilde sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini" belirterek, bölgeye müdahale eden itfaiyecilere ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Attal, "İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

HAVALİMANI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ
Tren hatlarındaki aksamalar sürerken Fransa-İsviçre sınırı yakınındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı "güvenlik gerekçesiyle" tahliye edilerek geçici olarak kapatıldı.

Eurostar şirketinden BFMTV kanalına yapılan açıklamada ise olumsuz sinyalizasyon koşulları nedeniyle Paris ve Londra arasında sefer yapan Eurostar trenlerinin farklı bir hat üzerinden seferlerini düzenlemek durumunda kaldığı bildirildi.

İki başkent arasındaki bazı tren seferleri de iptal edildi. Yolcular konuya ilişkin gelişmelerden e-posta, mesaj ve Eurostar'ın internet sitesi vasıtasıyla haberdar ediliyor. İsteyen yolcular, seferlerini ücretsiz şekilde değiştirme veya biletlerinin iadesini talep edebiliyor.

TREN HATLARINA YÖNELİK KUNDAKLAMA TEPKİ ÇEKTİ
Fransa'nın 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde ülkenin tren hatlarına yönelik kundaklamalar tepki çekti.

Fransız televizyonuna konuşan Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Fransa'ya gelen sporcuların yarışacağı Olimpiyat Oyunları'nı sabote etmek isteyenleri kınadı.

Eski Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'yı istikrarsızlaştırmaya, Fransız halkının hayatını mahvetmeye" çalışan sabotajcıları kınadığını belirtti. Beaune, trafiği eski haline getirmek ve yolculara yardımcı olmak üzere seferber olan toplu taşıma çalışanlarına teşekkür etti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, X hesabından yaptığı paylaşımda, hızlı tren hatlarının "çeşitli kundaklama saldırılarıyla sabote edilmesini şiddetle kınadığını" bildirerek, SNCF ekiplerine desteğini ifade etti.

Pays de la Loire Bölgesi Başkanı Christelle Morançais ise olayların sadece kötü niyetli olmakla kalmadığını, ayrıca tüm dünyanın gözü Fransa'nın üzerindeyken "ülkeye yönelik ciddi bir istikrarsızlaştırma girişimi" olduğunu belirtti.

Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, "Bu sabotajın failleri bulunmalı ve kesin şekilde kınanmalıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Paris Savcılığı, tren hatlarına yönelik kasıtlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

MONTPARNASSE GARI VE BORDEAUX GARLARINDA TREN SEFERLERİ KISMEN BAŞLADI
Ulaşımdan Sorumlu Bakan Vergriete yaptığı bir başka açıklamada, tren hatlarına yönelik sabotaj girişimi nedeniyle sabah saatlerinden bu yana ulaşımın durduğu bazı tren hatlarının yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Bakan Vergriete, eylemlerden etkilenen Montparnasse Garı ve Bordeaux Garı'nda öğleden sonra tren seferlerinin üçte bir oranında yeniden sağlandığını açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki ve doğusundaki tren seferlerinde ise gecikme ve iptaller devam ediyor.

"OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİNE GÖLGE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ"
Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da olimpiyat açılış töreni dolayısıyla yapılan basın toplantısında, tren hatlarına yönelik eylemleri değerlendirdi.

"Bu sabah yaşananlar, (olimpiyat sürecinde) karşılaştığımız ne ilk ne de son zorluk." ifadesini kullanan Oudea-Castera, bu tarz olayların "istikrarsızlık" yaratmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Bakan Oudea-Castera, ilgili ekiplerin aylardır, olası terör eylemleri ve siber saldırılar dahil tüm senaryolar için hazırlık yaptığını ve bu gibi olayların olimpiyat kutlamalarını gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise basına yaptığı açıklamada, tren raylarına yönelik "geniş çaplı saldırıların" Paris bölgesindeki ulaşım ağına doğrudan yansıması olmadığı gerekçesiyle olimpiyatların açılış törenini etkilemeyeceğini duyurdu.

İSRAİL'DEN İLGİNÇ FRANSA'YA UYARI
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, dün Fransız Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği diplomatik notada olası bir terör tehdidi konusunda uyarıda bulunarak, İran'ın Olimpiyat Oyunları sırasında İsraillileri hedef alabileceğini dile getirdi.

İsrail medyasına göre Katz, uyarısında, "İranlı militanların ve diğer terörist grupların İsrail heyetindeki üyeleri ve İsrailli turistleri hedef almayı planladığına dair istihbaratımız var" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
Türk Telekom
Paris 2024 başlıyor! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı
Türkiye’nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: Düşünmek bile istemiyorum
Fransa’da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı: 800 bin kişi etkilendi
Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!
İstanbul’da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan önemli açıklama! Faiz indirimi gündem de mi?
Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize’den müjde... Yeni hedef Ege! Nijer’de altın üretimi!
Eski ABD Başkanı Barack Obama’dan Kamala Harris’e gaz: Oval Ofis’e girmen için her şeyi yapacağız
SON DAKİKA