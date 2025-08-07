Fransa’da İsrail havayolu firmasına Filistin protestosu! Afişlerden korkup kepenk kapattılar

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlısı aktivistler İsrail havayolu firması El Al'in ofisine "El Al Soykırım Havayolu" yazılı tabelalar astı ve ofis binasına kırmızı boya dökerek "elinizde kan var" mesajı verdi.
İSRAİLLİ FİRMA KEPENK KAPATIP KAÇTI
Protestonun ardından El Al firması, Paris ofisini boşaltma kararı aldı.
İnternette yayımlanan fotoğraflarda, ofislerin kapılarının boyayla kaplandığı, birçok yere farklı dillerde "Özgür Filistin" yazısının yazıldığı ve "El Al soykırım havayolu" yazısının grafitilerle süslendiği görülüyor.
TEL AVİV MACRON'U SUÇLADI
Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, olayın ofis boşken meydana geldiğini ve çalışanlarından hiçbirinin hayatını tehlikeye atmadığını belirtti.
Ulaştırma Bakanı Miri Regev, X hesabından yaptığı açıklamada Filistin yanlısı eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının sonucu olduğunu belirterek sorumluların yargılanması çağrısında bulundu. Regev paylaşımında "Fransız vatandaşlar uyanın. Bugün El Al, yarın Air France." ifadelerini kullandı.