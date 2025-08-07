Son Dakika
Bakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme Özgür Özel'e "yumruk" davası ertelendi! Saldırgan Selçuk Tengioğlu özür diledi 12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim? Bakan Fidan ve Lavrov'dan Ukrayna teması | Gündem Putin-Trump zirvesinin adresi mi? MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
PODCAST CANLI YAYIN

Fransa’da İsrail havayolu firmasına Filistin protestosu! Afişlerden korkup kepenk kapattılar

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlısı aktivistler, İsrail'in havayolu şirketi El Al’in ofisinde protesto düzenledi.Eylemciler, binaya "El Al Soykırım Havayolu" yazılı afişler asarak kırmızı boya döktü ve “elleriniz kana bulanmış” mesajı verdi. Protestonun ardından El Al firması, Paris ofisini boşaltma kararı aldı.

Giriş Tarihi:
Fransa’da İsrail havayolu firmasına Filistin protestosu! Afişlerden korkup kepenk kapattılar

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlısı aktivistler İsrail havayolu firması El Al'in ofisine "El Al Soykırım Havayolu" yazılı tabelalar astı ve ofis binasına kırmızı boya dökerek "elinizde kan var" mesajı verdi.

El Al'in ofisinde protesto, Sosyal MedyaEl Al'in ofisinde protesto, Sosyal Medya

İSRAİLLİ FİRMA KEPENK KAPATIP KAÇTI

Protestonun ardından El Al firması, Paris ofisini boşaltma kararı aldı.

İnternette yayımlanan fotoğraflarda, ofislerin kapılarının boyayla kaplandığı, birçok yere farklı dillerde "Özgür Filistin" yazısının yazıldığı ve "El Al soykırım havayolu" yazısının grafitilerle süslendiği görülüyor.

El Al'in ofisinde protesto, Sosyal MedyaEl Al'in ofisinde protesto, Sosyal Medya

TEL AVİV MACRON'U SUÇLADI

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, olayın ofis boşken meydana geldiğini ve çalışanlarından hiçbirinin hayatını tehlikeye atmadığını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, X hesabından yaptığı açıklamada Filistin yanlısı eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının sonucu olduğunu belirterek sorumluların yargılanması çağrısında bulundu. Regev paylaşımında "Fransız vatandaşlar uyanın. Bugün El Al, yarın Air France." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Borsa İstanbul
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Türk Telekom
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...