Fransa'da Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta Fransa'da etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle Normandiya ve Bretanya bölgelerinde elektrik tüm hanelerde henüz yeniden sağlanmadı.

Enedis elektrik şirketinden yapılan açıklamaya göre, Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle söz konusu 2 bölgede yaklaşık 59 bin hanede hala elektrik kesintisi devam ediyor.

Bu şirkete ve ortaklarına bağlı 2 bin 600 personel onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'da Austen Fırtınası'nın en şiddetli zamanında yaklaşık 288 bin hanede elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Austen Fırtınası nedeniyle 23 Ekim'de Fransa'daki 23 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarılmıştı.

Ile-de-France, Normandiya ve Bretanya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkilemişti.

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi sebebiyle 4 noktada yangın çıkarken, Finistere vilayetinde fırtına kaynaklı kazalarda 3 kişi hafif yaralanmıştı.