Fransa’da büyük sürpriz: Sandıktan sol çıktı

Fransa'da genel seçimin 2. turunda sandık çıkış anketine göre, sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Macron'un merkez bloğu ise 2. sıraya yerleşti.

İlk turdan birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, bu sefer 3. parti durumuna geriledi. Meclis'te çoğunluğa sahip bir hükümet kurulamaması halinde Macron'un geniş katılımlı bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışması bekleniyor.



BU KEZ LE PEN ŞOKTA

Seçimin ilk turundan zaferle çıkan aşırı sağın önde gelen isimleri Le Pen ve Bardella, 2. turda 3. sıraya düştü.