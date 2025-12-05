First Lady'ler bir arada! Emine Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Emine Erdoğan, DHA

"EĞİTİM, DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK TEK İLAÇ"



"İşte o nedenle biz, kozamızı irfanla örüyoruz" ifadelerini aktaran Erdoğan, irfana dönüşen eğitimin dünyayı iyileştirebilecek tek ilaç olduğunu anlattı. Emine Erdoğan, okulların dört duvardan ibaret kaldığında zihinler bilgi yığılan ambarlara döndüğünde ve insanda elindeki bilgiyi güzel bir kuyuma dönüştürecek maharet olmadığında, insandan geriye et ve kemikten başka bir şey kalmadığını söyledi. Tüm bunların haddinden fazla uzun sürmüş bir güneş tutulması gibi dünyayı karanlığa sürüklediğini vurgulayan Erdoğan, gelecek nesillere adil bir dünya bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu fakat böyle bir dünya insanlığın dertlerini yüreklerinin tam ortasında hisseden adil çocuklar yetiştirmeden mümkün olamayacağını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN MAARİF ANLAYIŞI TARİHE GEÇİYOR"



Erdoğan, testlerde yüksek puan alıp, hayatın sınavlarından kalan değil, öğrendikleriyle hayatın kırık yerlerini onaran, oturdukları insanlık sofrasında derviş kaşıklarını karşısındaki kardeşine uzatan, Necip Fazıl Kısakürek'in deyişiyle "Kim var?" diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan "Ben varım" diyen evlatlar yetiştirdiklerinin altını çizerek, Türkiye'nin bu maarif anlayışının insanlığa yaptığı en büyük iyilik eylemi olarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

Bu yaklaşımı Türkiye'nin sınırlarının dışına da götürdüklerine işaret eden Erdoğan, "Ama bir farkla. Batı gibi kendini medeniyetin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve kültürün merkezi ilan etmek için değil. Yıllarca sömürdüğü ülkelerde eğitim faaliyetleri adı altında zihinleri de sömürmek ve kendine hizmet edecek insanlar yetiştirmek için hiç değil. Bu anlamda Türkiye Maarif Vakfımız, bulunduğu ülkelerin kültürlerine saygılı ve duyarlı bir eğitimi yıllardır başarıyla sürdürerek, eğitim diplomasisinde örnek bir açılım yapmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Vakfın 56 ülkede, 500'ü aşkın eğitim kurumunda tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek dünya barışına gerçek ve elle tutulur bir katkı sağladığını, Maarif okullarının sıralarında oturan her öğrencinin dünyaya, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaş'ın ve cümle Anadolu büyüğünün gözlerinden bakmayı öğrendiğini belirtti.

MAARİF VAKFI SURİYE'NİN İNŞASINDA



Emine Erdoğan, "Maarif Vakfımız, Suriye'nin yeniden inşasında da aktif olarak yer alıyor. Suriye Hanımefendisi, kıymetli kardeşim Latife Hanım da eğitime çok önem veren, bu konuda öncü bir lider olacağına inandığım biri. Kendisiyle olan bire bir görüşmelerimizde eğitim üzerinde en çok konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. İnşallah, Maarif Vakfımızın örnek çalışmalarıyla, Suriye'de eğitim altyapısının ayağa kaldırılmasını biz de destekleyeceğiz ve silahların bıraktığı acı izleri kalemin iyileştiren gücüyle hep birlikte sileceğiz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in şahsında bakanlığın ve vakfın tüm mensuplarına çalışmaları için teşekkür eden Erdoğan, öğrencilerin zihin ve gönül bahçelerini sabırla eken, onlardaki tohumu güneşle buluşturan öğretmenlere teşekkür etti.

"YÜZDE 33 OKULA GİDENE KADAR ADALETİN TERAZİSİ HEP EĞRİ DURACAKTIR"



Emine Erdoğan, "2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu"na göre, bugün hala 251 milyon çocuk ve gencin okula gitmediğini aktararak, şunları söyledi:

Düşük gelirli ülkelerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerin yüzde 33'ü okula gitmiyorken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yalnızca yüzde 3'tür. Oysa eğitim, temel bir haktır ve o yüzde 33 okula gidene kadar adaletin terazisi hep eğri duracaktır. Ayrıca eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın, eşitliğin, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve dünyanın tüm kıtalarına hakim bir barış kültürünün inşa edilmesinin de ön şarttır. Fakat bu ön şartı yerine getiremeyen ve 'değer' denildiğinde matematik hesaplarından ötesini göremeyen eğitim sistemlerinin yerini artık insan yetiştirme sanatına bırakması gerekiyor.

Bugün birçok ülkede eğitimle ilgili uluslararası organizasyonlar düzenlendiğini, herkesin eğitimin dünyayı değiştirecek en büyük güç olduğunu bildiğini ancak eğitimi bu güçten mahrum eden sistemsel sorunları çözemediğini kaydeden Erdoğan, zirvenin bu noktada dünyaya çok önemli mesajlar vereceğine ve yeni bir yol haritası çizeceğine inandığını dile getirdi.