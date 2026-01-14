Filistinliler topraklarını sattı diyenlere bunu gösterin! İsrail mahkemesi 150 Filistinliye evlerini boşaltmaları için 21 gün süre verdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki 150 Filistinlinin yaşadığı 28 hanenin boşaltılması için 21 gün süre verdi. İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, Batn el-Hava Mahallesinde çok sayıda evin boşaltılması için 3 hafta süre tanındığı aktarıldı. Silvan'da yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin tebliğlerin, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yapılan itirazları 2 Ocak'ta reddetmesinin ardından, dün ailelere ulaştığı kaydedildi. Bu kararla birlikte 150 Filistinlinin oluşturduğu 28 ailenin, evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi.