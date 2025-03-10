Filistin’den İsrail’e uluslararası baskı çağrısı! Başbakan Muhammed Mustafa Avrupa Birliği ülkelerine seslendi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa , Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e uluslararası baskı yapılmasını istedi.

Filistin Başbakanı Mustafa. (AA)

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüştü.

AB ÜLKELERİNE SESLENDİ: İSRAİL'E BASKI YAPIN

Mustafa, Avrupa Birliği ülkelerine, Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'deki sınır kapılarını açması, yardım, geçici barınma ve inşaat için gerekli maddelerin girişine izin vermesi için İsrail'e daha fazla baskı yapma çağrısında bulundu.

Mustafa ayrıca, İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bölgelere düzenlediği baskınlar ile altyapı, ev ve tesisleri tahrip etmeyi ve vatandaşları zorla yerinden etmeyi durdurması gerektiğini vurguladı.