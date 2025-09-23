Filistin Sınır Kapıları İdaresi duyurdu: Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek kara çıkışı süresiz kapatılacak!

Filistin Sınır Kapıları İdaresi bugün yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek kara çıkışı olan ve Filistinliler tarafından Kerame Köprüsü olarak bilinen Kerame Sınır Kapısı'nı Çarşamba gününden itibaren süresiz olarak kapatacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Filistin Sınır ve Geçişler Genel İdaresi Başkanı Sayın Nazmi Muhanna, İsrail tarafının Kerame geçiş noktasının yarın, Çarşamba gününden itibaren her iki yönde de ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını bildirdiğini duyurdu" denildi.

İsrail tarafından henüz bir teyit gelmedi.