Filipinler belediye başkanı ölümden döndü! Aracına roket fırlatıldı

Filipinler'de belediye başkanına suikast girişiminde bulunuldu. Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın makam aracına kimliği belirsiz şahıslar roketatarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen pusudan Ampatuan, yara almadan kurtulurken, iki koruma yaralandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ve Ordu'dan oluşan ortak bir ekibin yürüttüğü operasyon sırasında pusuyu düzenlediği iddia edilen 3 kişi öldürüldü. Polis, şüphelilerin olay yerine beyaz bir minibüste geldiklerinin tespit edildiğini ve araçta yüksek kapasiteli ateşli silahlar bulunduğunu açıkladı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.