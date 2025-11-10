Fenomenin sosyal deneyi gündem oldu: 40 kiliseden ret, camiden koşulsuz yardım

TikTok fenomeni Nikalie Monroe, "Aç bebeğim var" diyerek yaptığı sosyal deneyde kiliseler talihsiz cevaplar verdi.

Tam 40 kiliseyi arayan ve zor durumda olduğunu belirterek yardım isteyen Monroe, sadece üçünden "Sizi araştıralım ve sonrasında yardım edebiliriz" cevabını aldı.



Diğer 37 kilise "yardım etmeyeceğiz" dedi. Ardından Charlotte İslam Merkezi'ndeki camiyi arayan fenomen, "Çocuğum aç, yardım istiyorum" dedi.

Ardından Charlotte İslam Merkezi'nin koşulsuz yardım teklifini kayıt altına aldı. Yayınladığı video milyonlarca kez izlendi.