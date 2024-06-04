Eyfel Kulesi’nde beş gizemli tabut! Fransa’da Rusya paniği: Minibüsü kim gönderdi?

Fransa'nın başkenti Paris, Fransız bayrağına sarılı ve üzerinde "Ukrayna'nın Fransız askerleri" yazılı beş tabutun şokunu yaşıyor. Fransa, Eyfel Kulesi yakınına bırakılan tabutların arkasında Rusya'nın olduğuna inanıyor.

EYFEL KULESİ'NE BEŞ TABUTLU MESAJ

Tabutları cumartesi günü minibüsle Eyfel Kulesi yakınına minibüsle gelen üç kişinin bıraktığı görüldü. Tabutların içinden ise alçı çuvalları çıktı.

Fransız polisi tabutları taşıması için kendisine 40 euro (34 £) ödendiğini iddia eden sürücüyü yakaladı. Sürücünün Bulgaristan'dan Paris'e bir gün önce geldiği öğrenildi.

Diğer iki kişinin Paris'in merkezindeki Bercy otobüs terminalinde, iddiaya göre Berlin'e giden bir otobüse binmeyi planladıkları sırada yakaladığı bildirildi. Fransız medyasına göre, polise tabutları bırakmak için 400 euro ödeme aldıklarını söylediler.

BİR BULGAR, BİR UKRAYNALI, BİR ALMAN

Polis, sürücünün Bulgar, diğer ikisinin ise Ukraynalı ve Alman olduğunu bildirdi. Sanıklar "kasıtlı şiddet" suçundan adli soruşturma açılmadan önce pazar günü hakim karşısına çıkarılacak.

Fransa, tabutlu eylemin Rus ajanları tarafından düzenlendiğine inanıyor. Ekim İsrail bayrağını anımsatan Davud Yıldızları Paris duvarlarına çizilmiş ve olayın ardından Fransız yetkililerin paranın Rus istihbaratı tarafından ödendiğine inandığı Moldovalı bir çift tutuklanmıştı.

Mayıs ayında ise Paris'teki bir Holokost anıtının üzerine kırmızı eller çizilmişti ve polis, faillerin yurt dışına kaçtığını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer geçtiğimiz hafta Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Fransa tabut hadisesinin bununla ilgili olabileceğini düşünüyor.