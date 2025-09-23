PODCAST CANLI YAYIN

Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar

Evanjelik Hristiyanlar binlerce takipçili TikTok ve YouTube hesaplarında kıyamet propagandasına başladı. Geçtiğimiz yıl aşırı sağcı Yahudilerin 5 kızıl inek Mescid-i Aksa’yı yıkma planlarının ardından Evanjelik Hristiyanlar da Mesih’in gelişi ve kıyamet için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıyacağı tarihi işaret etti.

Evanjelik Hristiyanlar sosyal medyada kıyamet propagandası yapıyor.

EVANJELİK HRİSTİYANLARIN "ARMAGEDDON" PROPAGANDASI

İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de yaptıkları soykırımı, Batı Şeria'daki ilhak girişimlerini ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planlarını "Mesih'in gelişine" bağlayarak meşrulaştırmaya çalışırken Evanjelik Hristiyanlar da sosyal medyada açıkça "Armageddon" propagandası ile siyonistlerin ilhak planlarına destek veriyor.

FİLİSTİN'İN TANINDIĞI GÜNE "KIYAMET" KEHANETİ

Evanjelik Hristiyanlar, özellikle YouTube ve özellikle de TikTok'ta 23-24 Eylül tarihlerini işaret ederek kıyamet kehanetleri paylaşıyor. Bu tarih ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Fransa ve İngiltere gibi pek çok ülkenin Filistin'i tanımayı planladıklarını duyurduğu tarih. Aylardır beklendiği gibi söz konusu ülkeler, Evanjelik Hristiyanların "Armageddon'u işaret ettiği günlerde Filistin Devleti'ni tanıdı.

BİNLERCE TAKİPÇİLİ HESAPLARDA "İSA GELİYOR" OPERASYONU

848.100 takipçisi olan christwillreturn adlı bir hesabın paylaştığı bir videoda bir kadın en yakın arkadaşına tavsiyelerde bulunurken gözyaşları içinde "Tövbe etmelisin. Hemen. Geride kalmanı istemiyorum." derken görülüyor ve rüyasında insanları "İsa geliyor" diye uyarmaya çalıştığını ama bağırmasına rağmen kimsenin onu dinlemediğini söylüyor.

Christianquotes89 adlı hesap tarafından paylaşılan bir diğer videoda ise iki adam, kıyamet koptuğunda inanmayanların ne yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Adamlardan biri "Muhtemelen merak ediyorsunuzdur, kayıp insanlar nereye gitti? Neler oluyor? Sanırım oldukça korkuyorsunuz ve cevap arıyorsunuz" şeklinde konuşuyor.

TAM TARİH: 23-24 EYLÜL

Söz konusu videolardaki kişiler dünyanın en sıkıntılı döneminin yaşanacağını vurguluyor. Elbette siyonist propagandası yapan Hristiyan Evanjelikler için bu dönem Filistin Devleti'nin Batılı ülkelerce tanınacağı dönem.

5 KIZIL İNEKLE MESCİD-İ AKSA'YI YIKMA PLANI

Armageddon propagandasını sürdüren İsrail geçtiğimiz yıl Mesih'in gelişini gerekçe göstererek kıyamet savaşı hazırlığına başlamıştı. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmeyi planlayan aşırı sağcı Yahudiler, "kızıl inek" kehaneti safsatasıyla sözde Yahudi tarihini kaynak göstererek Teksas'tan beş kızıl inek getirip harekete geçmişti.

SÖZDE DÜNYANIN SONUNU MÜJDELİYORLAR

Yahudi geleneğine göre Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini sağlayacak "arınma ayini" için kusursuz bir kızıl düve ineğinin küllerine ihtiyaç duyuluyor. Yani, beş kızıl ineği Teksas'tan Batı Şeria'ya getirip besleyen Yahudi yerleşimciler dünyanın sonunu "müjdelemeye" çalışıyor.

Radikal Yahudi gruplara göre bu tapınağın Kudüs'ün Eski Şehri'nde Tapınak Tepesi olarak bilinen ve bugün El Aksa Camii ile Kubbet-üs Sahra'nın bulunduğu yükseltilmiş platoda inşa edilmesi gerekiyor. Radikal yerleşimci Yahudiler bunun, Mesih'in gelişini müjdeleyeceğine inanıyor.

