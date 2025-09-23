Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu, AA
BİNLERCE TAKİPÇİLİ HESAPLARDA "İSA GELİYOR" OPERASYONU
848.100 takipçisi olan christwillreturn adlı bir hesabın paylaştığı bir videoda bir kadın en yakın arkadaşına tavsiyelerde bulunurken gözyaşları içinde "Tövbe etmelisin. Hemen. Geride kalmanı istemiyorum." derken görülüyor ve rüyasında insanları "İsa geliyor" diye uyarmaya çalıştığını ama bağırmasına rağmen kimsenin onu dinlemediğini söylüyor.
Christianquotes89 adlı hesap tarafından paylaşılan bir diğer videoda ise iki adam, kıyamet koptuğunda inanmayanların ne yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Adamlardan biri "Muhtemelen merak ediyorsunuzdur, kayıp insanlar nereye gitti? Neler oluyor? Sanırım oldukça korkuyorsunuz ve cevap arıyorsunuz" şeklinde konuşuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu, AA
TAM TARİH: 23-24 EYLÜL
Söz konusu videolardaki kişiler dünyanın en sıkıntılı döneminin yaşanacağını vurguluyor. Elbette siyonist propagandası yapan Hristiyan Evanjelikler için bu dönem Filistin Devleti'nin Batılı ülkelerce tanınacağı dönem.
5 KIZIL İNEKLE MESCİD-İ AKSA'YI YIKMA PLANI
Armageddon propagandasını sürdüren İsrail geçtiğimiz yıl Mesih'in gelişini gerekçe göstererek kıyamet savaşı hazırlığına başlamıştı. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmeyi planlayan aşırı sağcı Yahudiler, "kızıl inek" kehaneti safsatasıyla sözde Yahudi tarihini kaynak göstererek Teksas'tan beş kızıl inek getirip harekete geçmişti.
Aşırı sağcı Yahudilerin kızıl inek operasyonları, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
SÖZDE DÜNYANIN SONUNU MÜJDELİYORLAR
Yahudi geleneğine göre Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini sağlayacak "arınma ayini" için kusursuz bir kızıl düve ineğinin küllerine ihtiyaç duyuluyor. Yani, beş kızıl ineği Teksas'tan Batı Şeria'ya getirip besleyen Yahudi yerleşimciler dünyanın sonunu "müjdelemeye" çalışıyor.
Radikal Yahudi gruplara göre bu tapınağın Kudüs'ün Eski Şehri'nde Tapınak Tepesi olarak bilinen ve bugün El Aksa Camii ile Kubbet-üs Sahra'nın bulunduğu yükseltilmiş platoda inşa edilmesi gerekiyor. Radikal yerleşimci Yahudiler bunun, Mesih'in gelişini müjdeleyeceğine inanıyor.