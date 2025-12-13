PODCAST CANLI YAYIN

Eurovision'a İsrail protestosu! Nemo'nun ardından 1994 şampiyonu da ödülünü iade ediyor

İsrail’in Eurovision’dan çıkarılmamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda yarışmadan çekildi. 2024 şampiyonu Nemo ise ödülünü iade edeceğini duyurdu. Nemo'nun ardından 1994 kazananı Charlie McGettigan da ödülünü iade edeceğini açıkladı.

Eurovision, İsrail'in yarışmadan çıkarılmamasının ardından dünyanın dört bir yanından tepki alıyor.

94 ŞAMPİYONU DA ÖDÜLÜNÜ İADE EDİYOR

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın şampiyonu İsviçreli şarkıcı Nemo'nun ardından 1994 şampiyonu İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

5 ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

