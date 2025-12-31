Euro-Med belgeledi! Katil İsrail Gazze’de 13’ü çocuk 15 sivili ABD bombalarıyla katletti

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro- Med), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bir katliamı belgeledi. Euro-Med'den yapılan açıklamada, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir eve, önceden hiçbir uyarı yapılmadan düzenlenen bir saldırıda Ebu Nahal ailesinden 13'ü çocuk, biri kadın 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının ABD yapımı iki bombayla gerçekleştirildiği de kesinleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN