Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara. (Fotoğraflar: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN SAYESİNDE

Yaptırımların kaldırılması sürecine ve diplomatik girişimlere geniş yer ayıran eş-Şara, ülkesinin uluslararası ambargolardan kurtularak yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Ahmed eş-Şara, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ara buluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu" dedi.

Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşları tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten eş-Şara, bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştıklarını kaydetti.