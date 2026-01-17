Erzurum’da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da iş yerinde patlama, DHA Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Erzurum'da iş yerinde patlama: 2 ölü | VİDEO Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu. Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.