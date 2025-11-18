Epstein sorusu ortalığı karıştırdı: Donald Trump'tan gazeteciye "domuzcuk" çıkışı

Trump, bu soruyu "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bu konuda bir şey olsaydı, bunu çoktan açıklamış olurlardı" şeklinde cevapladı.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca çok kötü olduğunu vurgulayan Trump, "Bill Clinton hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz, Harvard'ın başındaki kişi hakkında neler bildiğini, tanıdığı tüm kişiler hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz. JP Morgan Chase de bu konuya dahil" dedi.