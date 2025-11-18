PODCAST CANLI YAYIN

Epstein sorusu ortalığı karıştırdı: Donald Trump'tan gazeteciye "domuzcuk" çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Epstein dosyaları hakkında bir soru soran gazeteciyi, "Sessiz, sessiz ol domuzcuk" diyerek susturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a geçtiğimiz cuma günü başkanlık uçağı Air Force One'da ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in e-postalarında isminin geçmesi ve Epstein'in "Trump'ın kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu" söylemesi hakkında bir soru soruldu.

Trump, bu soruyu "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bu konuda bir şey olsaydı, bunu çoktan açıklamış olurlardı" şeklinde cevapladı.
Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca çok kötü olduğunu vurgulayan Trump, "Bill Clinton hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz, Harvard'ın başındaki kişi hakkında neler bildiğini, tanıdığı tüm kişiler hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz. JP Morgan Chase de bu konuya dahil" dedi.



"SESSİZ OL" DİYEREK SORUYU YARIDA KESTİ
Beyaz Saray tarafından yayımlanan videoda Trump'ın, "Efendim, dosyalarda suç unsuru yoksa neden" diyerek soruya başlayan muhabiri o anda, "Sessiz, sessiz ol domuzcuk" diyerek susturduğu görüldü.

Cinsel istismar skandalı öncesinde ABD ve Avrupa'da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan ABD'li iş insanı Epstein'in e-postaları, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi Demokrat siyasetçiler tarafından yayımlanmıştı.

E-postalarda Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsederken, Trump'ın cinsel istismar kurbanı olan kızlardan haberi olduğunu ve bir cinsel istismar kurbanıyla "saatlerce vakit geçirdiğini" yazdığı görülmüştü.

Trump'ın isminin geçtiği e-postaların yayımlanmasının ardından Beyaz Saray, demokrat partili siyasetçileri "seçme" e-postalar yayımlayarak olayları bağlamından çıkarmak ve ABD Başkanı Trump aleyhinde sahte bir anlatı oluşturmaya çalışmakla suçlamıştı.

