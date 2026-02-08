Epstein dosyasında yeni skandal: İsrail ordusuna destek | cenazede "sahte konvoy" oyunu

Bir tanık ifadesine göre, Epstein'in cenaze töreninde basın mensupları boş kutular taşıyan bir araca yönlendirilirken, cenazesi farklı bir araçla taşındı.

Epstein, 2012 tarihli bir e-postasında, Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir devletin var olmadığını savundu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in siyasi ve ideolojik temaslarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Belgelerde, Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" adlı derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı görülüyor. Aynı belgelerde, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağladığı belirtilen "Yahudi Ulusal Fonu" isimli kuruluşa 15 bin dolar, Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi'ne ise 5 bin dolar bağışta bulunduğu kaydediliyor.

"FİLİSTİN DİYE BİR DEVLETİN HİÇ VAR OLMADIĞINI" SAVUNDU

Belgeler arasında Epstein'in 20 Mayıs 2012 tarihinde adı açıklanmayan bir kişiye gönderdiği e-posta yazışmaları da yer alıyor. Yazışmalarda Epstein'in Filistin'e ilişkin ifadeleri dikkat çekiyor.

Söz konusu e-postada Epstein, "7. yüzyılda Müslümanların işgalinin ardından Arapça gitgide halkın çoğunluğunun dili olsa da Filistin, hiçbir zaman tam olarak Arap ülkesi olmadı. Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir Arap ya da Filistinli Devleti var olmadı." ifadelerini kullanıyor.