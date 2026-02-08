Epstein dosyasında yeni skandal: İsrail ordusuna destek | cenazede "sahte konvoy" oyunu
ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı yeni belgeler, Jeffrey Epstein’in ideolojik bağlantılarını ve cenaze sürecine ilişkin tartışmalı uygulamaları ortaya koydu. İsrail ordusuna ve yasa dışı yerleşimcilere on binlerce dolar bağış yaptığı belirlenen Epstein’in, “Filistin diye bir devlet hiç var olmadı” şeklindeki ifadeleri kayıtlara geçti. Belgelerde ayrıca, cenaze töreninde basını yanıltmak amacıyla boş kutular taşıyan bir “yem araç” kullanıldığı, Epstein’in gerçek cenazesinin ise farklı bir araçla tören alanından uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, Jeffrey Epstein'in siyasi temaslarını ve ideolojik görüşlerini ortaya koydu.
- Belgeler, Epstein'in 2005 yılında "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları", "Yahudi Ulusal Fonu" ve Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi gibi kuruluşlara bağış yaptığını gösteriyor.
- Epstein, 2012 tarihli bir e-postasında, Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir devletin var olmadığını savundu.
- Bir tanık ifadesine göre, Epstein'in cenaze töreninde basın mensupları boş kutular taşıyan bir araca yönlendirilirken, cenazesi farklı bir araçla taşındı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in siyasi ve ideolojik temaslarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Belgelerde, Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" adlı derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı görülüyor. Aynı belgelerde, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağladığı belirtilen "Yahudi Ulusal Fonu" isimli kuruluşa 15 bin dolar, Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi'ne ise 5 bin dolar bağışta bulunduğu kaydediliyor.
"FİLİSTİN DİYE BİR DEVLETİN HİÇ VAR OLMADIĞINI" SAVUNDU
Belgeler arasında Epstein'in 20 Mayıs 2012 tarihinde adı açıklanmayan bir kişiye gönderdiği e-posta yazışmaları da yer alıyor. Yazışmalarda Epstein'in Filistin'e ilişkin ifadeleri dikkat çekiyor.
Söz konusu e-postada Epstein, "7. yüzyılda Müslümanların işgalinin ardından Arapça gitgide halkın çoğunluğunun dili olsa da Filistin, hiçbir zaman tam olarak Arap ülkesi olmadı. Filistin'de hiçbir zaman bağımsız bir Arap ya da Filistinli Devleti var olmadı." ifadelerini kullanıyor.
CENAZE TÖRENİNDE BASINA BOŞ KUTU GÖSTERİLDİ
Paylaşılan belgelerde Epstein'in ölümünün ardından düzenlenen cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Federal Bureau of Investigation'a ait 12 Ağustos 2019 tarihli belgede, ismi gizlenen bir tanığın ifadesine yer verildi.
Tanık ifadesinde, Epstein'in cenaze töreni sırasında basın mensuplarının içine boş kutular yerleştirilen bir aracı takip etmesinin sağlandığını aktardı. Bu araç bölgeden ayrıldıktan sonra ise Epstein'in cenazesinin farklı bir araçla götürüldüğü belirtildi.
Belgelerde yer alan bu ayrıntıların, Epstein'in ölümüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdiği değerlendiriliyor.