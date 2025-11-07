Endonezya'da cuma namazı sırasında patlama: Çok sayıda yaralı var

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.
Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.
54 KİŞİ YARALANDI
Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.