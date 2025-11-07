PODCAST CANLI YAYIN

Endonezya'da cuma namazı sırasında patlama: Çok sayıda yaralı var

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da donanma üssü içinde yer alan bir okulun camisinde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Endonezya'da cuma namazı sırasında patlama: Çok sayıda yaralı var

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.

Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.

Endonezya'da patlama, ReutersEndonezya'da patlama, ReutersEndonezya'da patlama, Reuters

54 KİŞİ YARALANDI

Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek
Borsa İstanbul
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
İdefix
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Türk Telekom
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı
Mansur Yavaş hakkında "Ankapark" bombası: Soruşturma izni istendi... Çürümeye terk etti zarar 3 milyar TL!
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi