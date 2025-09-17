Emmy ödül töreninde Filistin çağrısı yapmıştı! Cesur Hannah’ya Hamas’tan tebrik

Hamas'ın sözcülüğünü yapan bir kuruluş, pazar günü Emmy ödül töreninde konuşan 'Hacks' yıldızı Hannah Einbinder'in, 'Filistin'e özgürlük' demesini övdü. Einbinder, televizyonda yayınlanan ödül töreninde Filistin'e verdiği destek nedeniyle Quds News Network'ün sosyal medya hesabında yer aldı.

Einbinder, Emmy ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin'e özgürlük" dedi. Quds News, Pazartesi sabahı silinmeden önce X sitesinde yayınladığı yazıda, "Hannah Einbinder, Emmy ödül töreni kabul konuşmasında 'Özgür Filistin' deme kararının, bir Yahudi olarak Yahudiliği ve Yahudi kültürünü İsrail devletinin etno-milliyetçi projesinden ayırma sorumluluğuna sahip olduğuna inanmasından kaynaklandığını açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Quds News, Filistin diasporasında faaliyet gösteren bağımsız bir haber kuruluşu olduğunu belirtiyor ancak Hamas ve Filistin İslami Cihat'la yakın bağları olduğu yönünde bilgiler var.

Einbinder, yakasında Özgür Filistin rozeti taşıyor.