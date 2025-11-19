Elvis Presley keşfetti Frank Sinatra ile sahneye çıktılar! 1950’lerin efsane Kessler ikizleri ötenaziyi seçti

Kessler kardeşler, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

ELVIS PRESLEY KEŞFETTİ

Almanya'nın Nerchau bölgesinde doğdukları belirtilen kız kardeşler, eğlence kariyerlerine Leipzig Operası'nda çocuk bale sanatçısı olarak başladılar.

Popüler performansları, 1958'de orduya alındıktan sonra Batı Almanya'da görev yaparken Paris'teki Le Lido'da onları izleyen Elvis Presley de dahil olmak üzere, Amerikalı müzisyenlerin ve performansların dikkatini çekti.

Kessler ikizleri, 1950'lerin sonlarından itibaren hem ekranda hem de plaklarda şarkı söylemeye odaklanarak işlerini çeşitlendirdiler.

1962'de İtalya'ya taşınan Kessler ikizleri, 60'ların başında The Ed Sullivan Show ve The Red Skelton Hour gibi tanınmış varyete şovlarına çıkmaları sayesinde ABD'de popülerlik kazanmaya başladı.

Alice ve Ellen, 1986 yılında Batı Almanya'ya geri döndü ve yaklaşık 40 yıl sonra birlikte hayatlarını sonlandıracakları Grünwald'a yerleşti.