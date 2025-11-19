PODCAST CANLI YAYIN

Elvis Presley keşfetti Frank Sinatra ile sahneye çıktılar! 1950’lerin efsane Kessler ikizleri ötenaziyi seçti

Elvis Presley’in keşfettiği ve Frank Sinatra gibi dünyaca ünlü yıldızlarla sahne alan ikiz Kessler kardeşler Almanya’da ötenazi ile hayatlarına son verdi. Bir döneme damga vuran ve sahneye hep birlikte çıkan ikiz kardeşler, son nefeslerini de birlikte verdi.

1950'li yıllardan itibaren hem ABD'de hem de Avrupa'da eğlence sektöründe ünlenen Kessler ikizleri, ötenazi ile hayatlarına son verdi.

Alman Bild gazetesi Alice ve Ellen Kessler'in Münih yakınlarındaki Grünwald'daki evlerinde birlikte öldükleri bildirildi.

FRANK SINATRA İLE SAHNE ALIYORLARDI

Kessler ikizleri bir zamanlar Amerikan talk show'larında Frank Sinatra, Fred Astaire ve Sammy Davis Jr. Gibi çok sayıda ünlüyle sahne alıyordu.

ÖTENAZİ İLE ÖLDÜLER

Bild'in haberine göre, ikizler artık yaşamak istemiyordu ve 'birlikte hayatlarına son vermeyi seçtiler.

BBC'ye göre, 2015 yılında kabul edilen ve "yardımlı intiharın ticari şekilde teşvik edilmesini" yasaklayan Alman yasasının ardından tıbbi yardımla ölüme fiilen yasak getirilmişti. Ancak Almanya'nın en yüksek mahkemesinin 2020 tarihli bir kararı yasağı kaldırdı.

ELVIS PRESLEY KEŞFETTİ

Almanya'nın Nerchau bölgesinde doğdukları belirtilen kız kardeşler, eğlence kariyerlerine Leipzig Operası'nda çocuk bale sanatçısı olarak başladılar.

Popüler performansları, 1958'de orduya alındıktan sonra Batı Almanya'da görev yaparken Paris'teki Le Lido'da onları izleyen Elvis Presley de dahil olmak üzere, Amerikalı müzisyenlerin ve performansların dikkatini çekti.

Kessler ikizleri, 1950'lerin sonlarından itibaren hem ekranda hem de plaklarda şarkı söylemeye odaklanarak işlerini çeşitlendirdiler.

1962'de İtalya'ya taşınan Kessler ikizleri, 60'ların başında The Ed Sullivan Show ve The Red Skelton Hour gibi tanınmış varyete şovlarına çıkmaları sayesinde ABD'de popülerlik kazanmaya başladı.

Alice ve Ellen, 1986 yılında Batı Almanya'ya geri döndü ve yaklaşık 40 yıl sonra birlikte hayatlarını sonlandıracakları Grünwald'a yerleşti.

