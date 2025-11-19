Elvis Presley keşfetti Frank Sinatra ile sahneye çıktılar! 1950’lerin efsane Kessler ikizleri ötenaziyi seçti

1950'li yıllardan itibaren hem ABD'de hem de Avrupa'da eğlence sektöründe ünlenen Kessler ikizleri, ötenazi ile hayatlarına son verdi.
Alman Bild gazetesi Alice ve Ellen Kessler'in Münih yakınlarındaki Grünwald'daki evlerinde birlikte öldükleri bildirildi.
FRANK SINATRA İLE SAHNE ALIYORLARDI
Kessler ikizleri bir zamanlar Amerikan talk show'larında Frank Sinatra, Fred Astaire ve Sammy Davis Jr. Gibi çok sayıda ünlüyle sahne alıyordu.
ÖTENAZİ İLE ÖLDÜLER
Bild'in haberine göre, ikizler artık yaşamak istemiyordu ve 'birlikte hayatlarına son vermeyi seçtiler.
BBC'ye göre, 2015 yılında kabul edilen ve "yardımlı intiharın ticari şekilde teşvik edilmesini" yasaklayan Alman yasasının ardından tıbbi yardımla ölüme fiilen yasak getirilmişti. Ancak Almanya'nın en yüksek mahkemesinin 2020 tarihli bir kararı yasağı kaldırdı.