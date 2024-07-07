Eli kanlı Netanyahu’dan Hamas ile komedi gibi ’ateşkes’ açıklaması: Saldırı hakkımız güvence altına alınmalı

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.

Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Netanyahu, birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartını duyurdu.

Hamas ve İsrail arasında, Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , Gazze Şeridi 'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

İsrail, Gazze'ye saldırılarında hedefini " Hamas 'ın askeri becerilerini yok etmek ve Hamas'ın Gazze'de yeniden hakim güç olmasını engellemek" olarak açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.

BİDEN DA MEMNUN OLDU

İSRAİL'DE AŞIRI SAĞCILAR HÜKÜMETİ TEHDİT EDİYOR

İsrail, ateşkes ve karşılıklı esir takasının gerçekleşmesinin ardından Gazze'ye saldırılarına devam etmekte ısrar ediyor. Buna karşın, Hamas, bir anlaşma sağlanması halinde bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için arabuluculardan güvence talep ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor.