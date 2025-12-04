İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, kasım ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenlediği açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporunda yaşananların münferit olaylar olmadığı, aksine toprakları sakinlerinden arındırmayı ve kapsamlı bir ırkçı sömürge sistemini dayatmayı amaçlayan sistematik ve örgütlü bir yaklaşım olduğu belirtildi. İsrail ordusu 466'sı zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağacın kökünden sökülerek yok edildiğine de dikkat çekildi.

