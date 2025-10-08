Ekvador Başkanı Noboa’ya suikast girişimi: Konvoyuna ateş açıldı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa 'nın konvoyu Canar eyaletinde bir etkinliğe giderken saldırıya uğradı. Yabancı basının geçtiği habere göre konvoya ateş açılırken, Reuters Noboa'nın olayda yara almadığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa

ARAÇTA KURŞUN İZİ MUAMMASI

Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, yaklaşık 500 kişilik bir grubun Devlet Başkanı'nın aracına taşlı saldırıda bulunduğunu açıkladı. Olay sonrası Noboa'nın aracında "kurşun izlerine benzeyen hasarlar" tespit edildi.

Bakan Manzano, saldırının bir suikast girişimi olduğunu belirterek, Noboa'nın yara almadan kurtulduğunu ve olayla bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.