PODCAST CANLI YAYIN

Ekvador Başkanı Noboa’ya suikast girişimi: Konvoyuna ateş açıldı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın konvoyu 500 kişilik grubun taşlı saldırısına uğradı. Aracında kurşun izleri tespit edilen Noboa’nın yara almadığı açıklanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekvador Başkanı Noboa’ya suikast girişimi: Konvoyuna ateş açıldı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın konvoyu Canar eyaletinde bir etkinliğe giderken saldırıya uğradı. Yabancı basının geçtiği habere göre konvoya ateş açılırken, Reuters Noboa'nın olayda yara almadığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa

ARAÇTA KURŞUN İZİ MUAMMASI

Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, yaklaşık 500 kişilik bir grubun Devlet Başkanı'nın aracına taşlı saldırıda bulunduğunu açıkladı. Olay sonrası Noboa'nın aracında "kurşun izlerine benzeyen hasarlar" tespit edildi.

Bakan Manzano, saldırının bir suikast girişimi olduğunu belirterek, Noboa'nın yara almadan kurtulduğunu ve olayla bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu