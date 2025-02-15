Dünyaca ünlü yönetmenin çekim için Ordu’yu seçmesi kentte heyecan yarattı!

Oppenheimer, Yıldızlararası, Inception, Prestij ve Akıl Defteri gibi filmleriyle bilinen yönetmen Christopher Nolan'ın, yeni filmi 'The Odyssey'in bazı sahnelerini Ordu Perşembe'deki Yason Burnu Yarımadası'nda çekeceği belirtildi.



Bu haber, başta Ordu olmak üzere tüm Türkiye'de ilgi çekti. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak mitolojide, 'Altın Post Efsanesi'nin Yason Burnu'nda geçmesinden dolayı birkaç gündür gündemde olduklarını söyledi.



Albayrak, "Bizler için bunun sevindirici tarafı güzel ilçemizi, sakin şehrimizi sadece ülkemiz içerisinde değil dünyaya tanıtmış olacağız. Nolan'a gerekli altyapıyı sağladığımızda sakin şehir Perşembemiz bir adım daha öne çıkmış olacak" dedi.

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