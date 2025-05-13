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Dünyaca ünlü sanatçılar Gazze'deki soykırımı kınadı

Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek kınadı. Sanatçılar, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 10:34
Dünyaca ünlü sanatçılar Gazze’deki soykırımı kınadı

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Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek kınadı.

Variety dergisinin haberine göre, sanatçılar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune için bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sanatçılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

''BÖYLESİNE BİR KAYITSIZLIKTAN DOLAYI UTANIYORUZ''

Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti. Hasune'nin saldırıları konu alan belgeseli Cannes Film Festivali'nde gösterime girecekti.

İSRAİL SOYKIRIMI DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

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