Yüksek kaliteli gastronominin en iyi restoranlarından biri kabul edilen Kopenhag'daki 3 Michlen yıldızlı Noma şef şiddeti skandalı ile sarsıldı. Dünyanın en iyi restoranı ödülünü 5 kez kazanan Noma'nın baş şefi René Redzepi'nin uzun yıllar mutfak çalışanlarına şiddet ve mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Haberlerin ortaya çıkmasının üzerinden Noma sponsorları ile destekçileri iş birliklerini durdurduğunu açıkladı. Noma'nın kurucularından da olan Redzepi, aralarında bir Türk stajyerin de olduğu 35 çalışanın itiraflarıyla ortaya çıkan şiddet iddialarının ardından özür dileyerek istifa etti.

Dünyaca ünlü şef Rene Redzepi şiddet skandalıyla istifa etti (Fotoğraflar Takvim'den alınmıştır)

ŞİDDET, TEHDİT VE İSTİSMAR

Şefin "çalışanları yumrukladığını, mutfak aletleriyle ittiğini ve duvarlara çarptığını" iddia etmişti. Ayrıca çalışanların uzun süreli psikolojik baskıya maruz kaldıkları, bedenleriyle ilgili aşağılandıkları ve ekip içinde küçük düşürüldükleri de ifade edilmişti.



KAPANIYOR

Bazı çalışanlar Redzepi'nin kendilerini sektörde kara listeye almakla tehdit ettiğini, hatta aile üyelerinin sınır dışı edilmesi veya başka işlerde çalışan yakınlarının işten çıkarılmasıyla tehdit edildiklerini de iddia etmişti. Şefini kaybeden Noma'nın bu yıl içinde kepek indirmesi bekleniyor.

35 çalışanı Redzepi'nin kendilerine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini söyledi.

Çalışanlarlar arasında bir Türk de var.