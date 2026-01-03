Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ağlayarak anlattı: 'Gazze’de çocuklar büyümez'

Ünlü oyuncu Jackie Chan, bir söyleşiye katıldı. Gazzeli bir çocuğun videosunu izlediğinde ağladığını anlattı. "Videoda soruyorlar: 'Büyüyünce ne olacaksınız?' çocuk cevap veriyor: 'Bizim buralarda çocuklar büyümez.' Bu cümleyi kurarken hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu: 'Bizim buralarda çocuklar büyümez.' gözyaşlarım aktı gitti..." şeklinde duygularını dile getirdi.

YAŞLANMAK BİR ŞANS

Chan, yaşadığı bu duygusal patlamanın ardından hayata dair çarpıcı bir tespitte bulundu. Savaşın ortasında, ölümün gölgesinde büyüyemeyen çocukları hatırlattı. Büyümenin bir şans olduğunu vurguladı ve "Görüyorsunuz ya yaşlanabilmek aslında bir mutlulukmuş. Bu yüzden, yaşlanabilen tüm yaşlılarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

