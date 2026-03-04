Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ediyor ve yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı.

4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında paylaşılan veriler küresel bir sağlık krizinin eşiğinde olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. 1990 yılından bu yana obezite oranlarında yaşanan çarpıcı yükseliş, özellikle genç nesli tehdit ediyor.

Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ediyor. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi Rakamlarla korkutan tablo Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ederken yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı. En endişe verici veri ise ergenler tarafında; bu yaş grubundaki obezite oranının tam 4 katına çıktığı kaydedildi. Güncel verilere göre dünya genelinde 2,5 milyar yetişkin aşırı kilolu kategorisinde yer alırken 890 milyondan fazla kişi ise doğrudan obezite teşhisiyle yaşıyor.