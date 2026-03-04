CANLI YAYIN
Dünya tartıda sınıfta kaldı: 2,5 milyar kişi listede

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1990'dan bu yana ergenlerde obezite oranı 4 katına çıktı. Günümüzde küresel ölçekte 2,5 milyar yetişkinin aşırı kilolu olduğu kaydedildi. Uzmanlar obezitenin kalp hastalıkları ve kanser riskini doğrudan tetiklediği konusunda acil durum uyarısı yaptı.


  • Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ediyor ve yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı.
  • Ergenlerdeki obezite oranı 1990 yılından bu yana 4 katına çıktı.
  • Dünya genelinde 2,5 milyar yetişkin aşırı kilolu, 890 milyondan fazla kişi ise obez kategorisinde bulunuyor.
  • Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre vücut kitle endeksi 25'in üzeri aşırı kilolu, 30'un üzeri obez olarak tanımlanıyor.
  • Obezite tip 2 diyabet, kalp hastalığı, çeşitli kanser türleri ve uyku bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.

4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında paylaşılan veriler küresel bir sağlık krizinin eşiğinde olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. 1990 yılından bu yana obezite oranlarında yaşanan çarpıcı yükseliş, özellikle genç nesli tehdit ediyor.

Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ediyor. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi

Rakamlarla korkutan tablo

Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ederken yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı. En endişe verici veri ise ergenler tarafında; bu yaş grubundaki obezite oranının tam 4 katına çıktığı kaydedildi. Güncel verilere göre dünya genelinde 2,5 milyar yetişkin aşırı kilolu kategorisinde yer alırken 890 milyondan fazla kişi ise doğrudan obezite teşhisiyle yaşıyor.

Yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı.

Hastalıklar kapıda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre vücut kitle endeksi 25'in üzeri "aşırı kilolu", 30'un üzeri ise "obez" olarak tanımlanıyor. Bu durum sadece estetik bir sorun değil, beraberinde hayati riskleri de getiriyor.

Ergenlerdeki obezite oranı 1990 yılından bu yana 4 katına çıktı.

Obeziteye bağlı gelişen sağlık sorunları neler?

  • Kronik Hastalıklar: Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski önemli ölçüde artıyor.
  • Fiziksel Etkiler:Kemik sağlığı ve üreme sistemi olumsuz etkilenirken, hareket kabiliyeti de azalıyor.
  • Kanser Riski:Çeşitli kanser türlerine yakalanma riski ciddi oranda çoğalıyor.
  • Yaşam Kalitesi:Uyku bozuklukları günlük yaşam konforunu baltalıyor.

Dünya genelinde 2,5 milyar yetişkin aşırı kilolu 890 milyondan fazla kişi ise obez kategorisinde bulunuyor. Fotoğraf: AA infografik

Uzmanlar, 4 Mart Dünya Obezite Günü vesilesiyle sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

