4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında paylaşılan veriler küresel bir sağlık krizinin eşiğinde olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. 1990 yılından bu yana obezite oranlarında yaşanan çarpıcı yükseliş, özellikle genç nesli tehdit ediyor.
Rakamlarla korkutan tablo
Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile mücadele ederken yetişkinlerdeki obezite oranı son 36 yılda 2 kattan fazla arttı. En endişe verici veri ise ergenler tarafında; bu yaş grubundaki obezite oranının tam 4 katına çıktığı kaydedildi. Güncel verilere göre dünya genelinde 2,5 milyar yetişkin aşırı kilolu kategorisinde yer alırken 890 milyondan fazla kişi ise doğrudan obezite teşhisiyle yaşıyor.
Hastalıklar kapıda
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre vücut kitle endeksi 25'in üzeri "aşırı kilolu", 30'un üzeri ise "obez" olarak tanımlanıyor. Bu durum sadece estetik bir sorun değil, beraberinde hayati riskleri de getiriyor.
Obeziteye bağlı gelişen sağlık sorunları neler?
Uzmanlar, 4 Mart Dünya Obezite Günü vesilesiyle sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çiziyor.