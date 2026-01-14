Dünya sessiz kaldıkça İsrail vuruyor: Gazze'de soykırım sürüyor

Ortadoğu'nun terörist devleti İsrail, Gazze'de yüzyılın soykırımına imza attı. Başta Türkiye olmak üzere İspanya, Katar ve Güney Afrika vahşete çok sert tepki gösterirken dünya 3 maymunu oynadı. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkeler ise açık şekilde İsrail'in soykırımına destek verdi. 10 Ekim tarihindeki ateşkes anlaşmasını da defalarca bozan katiller ordusu, şimdi de sağlıkta ambargo başlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 18 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

İSRAİL BAHANE UYDURUYOR

Ghebreyesus, Ekim 2023'te 30'dan fazla ülkenin tedavi için Gazze'den 10 bin 700'den fazla hastayı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ancak 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500'den fazla hasta hala acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. DSÖ, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'ya tahliyelerin yeniden başlatılmasını talep ediyor" dedi. İsrail tahliyeleri engellemek için bir dizi bürokratik yalan uydurdu. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti. Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dün terör devleti İsrail'in çocukları öldürmeye devam ettiğini açıkladı. UNICEF yetkilileri, "10 Ekim'deki ateşkesten bu yana Gazze'de 100'den fazla çocuk İsrail saldırısında öldürüldü. Ölümler arasında insansız hava araçları ve quadcopter saldırılarıyla gerçekleştiği raporlara yansıdı. İsrail'in 10 Ekim'deki ateşkesi 4 bin 500 defa ihlal ettiğine dikkat çekilirken, Tel Aviv yönetimi de saldırıların gerçekleştiğini kabul etti.

ENKAZDA YAŞAM SAVAŞI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de uzuvlarını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde yaşayan Hacı Nebile Halave (65), İsrail ordusunun evini hedef aldığı saldırı sonucu bir bacağını kaybederken, diğer ayağından da ağır yaralandı. Evsiz kalan Halave ve ailesi, barınma imkanlarının yetersizliği sebebiyle enkazı temizleyerek çökmenin eşiğine gelen hasarlı binadayaşam savaşı veriyor.

WSJ'NİN İDDİASI

Son dönemde dünyanın dikkati Venezuela ve İran'da yaşanan gelişmelere odaklanırken Amerikan ve İsrail basını, ateşkes anlaşmasında bir türlü ikinci aşamaya geçilemeyen Gazze'de yeni bir İsrail operasyonu olabileceğini iddia etti. Amerikan Wall Street Journal, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde ateşkesin her an bozulabileceğini belirtti.