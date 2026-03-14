ABD- İsrail, bahane üreterek İran'a saldırdı. Tel Aviv, fırsat bu fırsat diyerek Lübnan'ı da Güney'den kuşattı. Her iki ülkede de siviller hedef alındı. İran'ın misillemesi sonrası Orta Doğu'da çok sayıda ülke diken üstünde yaşamaya başladı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son açıklamaları, dünyaya meydan okuduğunu kanıtladı. Netanyahu, "Krallığa ulaşacağımıza ve Mesih'in gelişine ulaşacağımıza inanıyorum. Fakat bu, önümüzdeki Perşembe gerçekleşecek bir şey değil. Sünni ve Şii odaklar yok edilmeli. Aşırılıkçı İslam, hem Sünni hem de Şii, tüm dünya için bir tehdittir. Bunun kendi kendine çözüleceğini söyleyemeyiz. Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan'a yönelik saldırılar artacak"şeklindeki sözleriyle kanlı planlarını bir kez daha anlattı. Ancak Batı dünyasından Gazze'de olduğu gibi son saldırılarda da İsrail'e karşı ses çıkmadı.

