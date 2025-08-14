PODCAST CANLI YAYIN

Dünya bu lise öğrencisini konuşuyor! Canlı yayında BBC'ye Gazze tepkisi "Suç ortağısınız"

İngiltere'de lise öğrencisi, BBC'nin canlı yayınında, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısında bulunarak yayın kuruluşunu, soykırımın "suç ortağı" olmakla itham etti. Birçok kullanıcı, öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik etti.

İngiltere'de lise öğrencisi, canlı yayında BBC'yi Gazze'deki soykırımın "suç ortağı" olmakla suçladı.

"BBC SUÇ ORTAĞI"

BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı röportajda bir öğrenci, "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı bitirin, BBC bu konuda suç ortağı." ifadelerini kullandı.

Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek, "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." dedi.

DÜNYA BU GENCİ KONUŞUYOR

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik ederken, "korkusuz" ve "zeki" olarak tanımladı ve insanlığın hala daha iyi bir gelecek umudu taşıyabileceğini belirtti.

