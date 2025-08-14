Dünya bu lise öğrencisini konuşuyor! Canlı yayında BBC'ye Gazze tepkisi "Suç ortağısınız"

İngiltere'de lise öğrencisi, canlı yayında BBC'yi Gazze'deki soykırımın ʺsuç ortağıʺ olmakla suçladı. (AA-ARŞİV)

"BBC SUÇ ORTAĞI"

BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı röportajda bir öğrenci, "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı bitirin, BBC bu konuda suç ortağı." ifadelerini kullandı.

Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek, "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." dedi.