Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu

Başkan Erdoğan Mısır'da, AA

BAŞKAN ERDOĞAN NETANYAHU'NUN GELİŞİNİ ENGELLEDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da davet ettiği duyuruldu ve kısa süre içinde İsrail ve Mısır tarafları Netanyahu'nun zirveye geleceğini bildirdi. Başkan Erdoğan ise diplomatik temaslarla "Netanyahu Mısır'a gelirse ben geri dönerim" mesajı verdi ve soykırımcı Netanyahu'nun Mısır'a gitmesini hem de İbrahim Anlaşmaları'nın pr'ının yapılmasını engelledi.