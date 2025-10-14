PODCAST CANLI YAYIN

Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılmasını engellemesi dünya basınında bir numaralı gündem. Erdoğan diplomatik temaslarla “Netanyahu Mısır’a gelirse ben geri dönerim” mesajı verirken İsrail tarafı ziyareti iptal ettiklerini duyurdu. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesinin ardından dünya basınında gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Netanyahu vetosu.

Başkan Erdoğan Mısır'da, AABaşkan Erdoğan Mısır'da, AA

BAŞKAN ERDOĞAN NETANYAHU'NUN GELİŞİNİ ENGELLEDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da davet ettiği duyuruldu ve kısa süre içinde İsrail ve Mısır tarafları Netanyahu'nun zirveye geleceğini bildirdi. Başkan Erdoğan ise diplomatik temaslarla "Netanyahu Mısır'a gelirse ben geri dönerim" mesajı verdi ve soykırımcı Netanyahu'nun Mısır'a gitmesini hem de İbrahim Anlaşmaları'nın pr'ının yapılmasını engelledi.

Şarm el Şeyh, AAŞarm el Şeyh, AA

DÜNYA BASININDA GÜNDEM BAŞKAN ERDOĞAN

Netanyahu'nun da Şarm el Şeyh'e geleceğine yönelik haberlerin ardından Başkan Erdoğan'ın uçağının Mısır'ı pas geçmesi dünya basınında gündem oldu.

The Guardian; Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Guardian; Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MANŞETLER ORTAK: "ERDOĞAN VETO ETTİ NETANYAHU GELEMEDİ"

İngiliz The Guardian "Trump'ın Netanyahu'yu Gazze zirvesine davet etme planı, Erdoğan'ın uyarısı sonrası iptal edildi." dedi.

Middle East Eye, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMiddle East Eye, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Londra merkezli Middle East Eye ise "Erdoğan'ın uçağı Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılacağı yönündeki haberlerin ardından Şarm el Şeyh Havalimanı'nın üzerinden uçtu. İsrail Başbakanlık Ofisi daha sonra başbakanın Atzeret-Simhat Tora bayramı nedeniyle Gazze zirvesine katılmayacağını açıkladı." dedi.

Israel Hayom, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüIsrael Hayom, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Başkan Erdoğan'ın hamlesi İsrail basınında da geniş yankı buldu. Israel Hayom Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılımını iptal etmesinin gerçek nedeninin Başkan Erdoğan olduğunu yazdı ve "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'daki barış konferansına katılma davetini kabul etmesinin ardından, birçok Arap lideri etkinliği boykot etmekle tehdit etti. Tehdit işe yaradı ve Netanyahu, Trump'ın katılımını teşvik etmesine rağmen zirveye katılımını iptal etti." dedi.

The Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

The Times of Israel ise Hayom'u kaynak gösterdi ve "Erdoğan, Sisi'ye, Gazze zirvesi için Kahire'ye giden uçağının, Netanyahu'nun gelmesine izin verilirse geri döneceğini söyledi." dedi.

Başkan Erdoğandan ikinci one minute çıkışı! Havada rest çekti: Netanyahu varsa biz yokuzBaşkan Erdoğandan ikinci one minute çıkışı! Havada rest çekti: Netanyahu varsa biz yokuz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Türk Telekom
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
CHP'li Bilecik Belediyesi’nde mobbing sınır tanımıyor!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı