Dubai'de gösteri uçuşu yapan Hindistan uçağı yere çakıldı
Dubai Airshow 2025’te gösteri uçuşu yapan Hindistan’a ait HAL Tejas savaş uçağı etkinlik sırasında yere çakıldı.Olayı gören tanıklar, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı civarında yoğun dumanlar yükseldiğini ve bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında düştü.Dubai Airshow’da savaş uçağı düştü!
GÖSTERİDE YERE ÇAKILDI
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin kullandığı "HAL Tejas" tipi uçağın, etkinlik sırasında ani bir kaza sonucu yere çakıldığı bildirildi.
Yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ve kazada herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.
Olayı gören tanıklar, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı civarında yoğun dumanlar yükseldiğini ve bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.