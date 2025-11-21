Dubai'de gösteri uçuşu yapan Hindistan uçağı yere çakıldı

Hindistan uçağı yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yetkililer, pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ve kazada herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.

Olayı gören tanıklar, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı civarında yoğun dumanlar yükseldiğini ve bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.