Donald Trump düğmeye bastı tarife restleşmeleri başladı! Dünya borsalarında kırmızı gün

ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Küresel piyasalar altüst oldu. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye yönelik yüzde 34'lük vergisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Trump Çin'e gözdağı vererek "Çin yüzde 34 vergiyi çekmezse 9 Nisan'da yüzde 50 vergi uygularız" ifadelerini kullandı.
TRUMP, ÇİN'E SÜRE VERDİ
Çin uzun vadeli ticaret suistimallerine ek olarak getirdiği %34’lük artışı yarın, 8 Nisan 2025 tarihine kadar geri çekmezse ABD, 9 Nisan'dan itibaren Çin’e %50 EK gümrük vergisi uygulayacaktır.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.
Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.
Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Dünyanın dört bir yanından ülkelerin kendileriyle konuştuğuna işaret eden Trump, sert ama adil parametrelerin belirlendiğini kaydetti.
Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğuna işaret ederek, "Müzakere için üst düzey bir ekip gönderiyor. Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile." ifadelerini kullandı.
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısının derinleşmesiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.
S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.
ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarındaki negatif seyir sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı yarattı.
Cuma günü Çin'in karşılık verme hamlesi, küresel pay piyasaları üzerindeki mevcut baskıyı daha da ağırlaştırdı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de bu yönde karar alacağına ilişkin haber akışı da küresel piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri körükledi.
Yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve ABD'nin resesyona gireceği korkularını artırırken, bu durum küresel pay piyasalarında satışlara neden oldu.
Analistler, Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine verdiği hızlı tepkiyle, bir sonraki ticaret savaşının başlangıç sinyalinin verildiğini belirterek, "Enflasyondaki olası bir yeniden canlanmaya ek olarak, piyasa katılımcıları küresel bir resesyondan korkuyor." görüşünü paylaştı.
ASYA TARAFINDA SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ
Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görüldü.
Güney Kore ve Japonya pay piyasalarında genele yayılan satışlar görülürken, bu satışlarda sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri başı çekti.
Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 kayıpla 3.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13,2 değer kaybıyla 19.828 puandan kapandı.
Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 4,2 azalışla 7.343 puana gerilerken, Tayvan'da TPEx 50 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 266,1 puanda, Filipinler'de PSEi Bileşik Endeksi yüzde 4,3 kayıpla 5.823 puanda ve Malezya'da KLCI endeksi yüzde 4,1 düşüşle 1.443 puanda günü tamamladı.
Singapur'da STI endeksi yüzde 7,2 düşüşle 3.550 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,7 azalışla 72.618 puandan işlem görüyor.
Pakistan'da Karachi 100 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 3,72 azalarak 114.508 puandabulunuyor. Endonezya, Tayland ve Vietnam'da tatil sebebiyle piyasalar kapalıydı.
AVRUPA BORSALARINDA PANDEMİDEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ
Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterdi. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksindeki kayıp açılışın ardından yüzde 4,7'ye ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,3, İsviçre'de SMI Endeksi yüzde 4,8 değer kaybetti. Böylece Avrupa borsaları pandemiden bu yana en sert düşüşünü yaşamış oldu.
ABD'de endeks vadeli kontratlar da haftaya düşüşle başladı. Vadeli piyasalarda Nasdaq endeksi yüzde 2,2, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 düşüşle işlem görüyor.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi.
Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların ana gündeminde olduğunu belirterek, olası müzakere durumunda piyasalarda satış baskılarının azalabileceğini söyledi.